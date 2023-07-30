Наталка Денисенко наважилася на лазерні процедури краси та налякала почервонілим обличчям

Українська акторка Наталка Денисенко наважилася на лазерні процедури краси та показала результат.

В Instagram-stories знаменитість зізналась, що на шкірі її обличчя є сліди від вугрів, яких вона хоче позбутися перед зніманням нового проєкту. Тож артистка наважилася на лазерні процедури краси. Вже чотири рази Наталка ходила до косметолога, тож вже є результати. Як зазначила акторка, у неї дійсно вирівнявся тон шкіри обличчя.

"Цю процедуру я вже робитиму вчетверте. Всі рази, коли я робила, вирівнюється тон шкіри обличчя. Є певний реабілітаційний період, але можна потерпіти заради краси", - поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко наважилася на лазерні процедури краси / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка показала, що одразу після процедури її обличчя почервоніло. Однак почервоніння зменшиться протягом дня. Далі протягом декількох днів на артистку чекає реабілітація: шкіра стане темнішою та лущитиметься. Денисенко запевнила, що вже згодом обличчя матиме кращий вигляд, аніж був до процедури.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Ось так ось трішки червоніє обличчя після цього лазера, але вже буде протягом дня більш-менш нормально. Протягом декількох днів воно темнішає, лущиться і виходить ідеальна шкіра", - додала акторка.

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