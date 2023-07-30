Наталка Денисенко наважилася на лазерні процедури краси та налякала почервонілим обличчям

Артистка пояснила, чому вдається до таких процедур.
Українська акторка Наталка Денисенко наважилася на лазерні процедури краси та показала результат.
В Instagram-stories знаменитість зізналась, що на шкірі її обличчя є сліди від вугрів, яких вона хоче позбутися перед зніманням нового проєкту. Тож артистка наважилася на лазерні процедури краси. Вже чотири рази Наталка ходила до косметолога, тож вже є результати. Як зазначила акторка, у неї дійсно вирівнявся тон шкіри обличчя.
"Цю процедуру я вже робитиму вчетверте. Всі рази, коли я робила, вирівнюється тон шкіри обличчя. Є певний реабілітаційний період, але можна потерпіти заради краси", - поділилася знаменитість.
Наталка показала, що одразу після процедури її обличчя почервоніло. Однак почервоніння зменшиться протягом дня. Далі протягом декількох днів на артистку чекає реабілітація: шкіра стане темнішою та лущитиметься. Денисенко запевнила, що вже згодом обличчя матиме кращий вигляд, аніж був до процедури.
"Ось так ось трішки червоніє обличчя після цього лазера, але вже буде протягом дня більш-менш нормально. Протягом декількох днів воно темнішає, лущиться і виходить ідеальна шкіра", - додала акторка.
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