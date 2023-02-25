Наталка Денисенко ніжно привітала чоловіка-захисника Федінчика з 38-річчям і показала його з гранатометом у руках

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко розповіла, що сьогодні, 25 лютого, день народження святкує її чоловік, актор Андрій Федінчик.

На сторінці в Instagram Денисенко розмістила зворушливі світлини з чоловіком та привітала його з 38-річчям. З початком повномасштабного вторгнення Федінчик у лавах ЗСУ боронить нашу країну на передовій, тому Наталці не вдалося привітати чоловіка особисто. Втім, як зізналася артистка, вона передала коханому сюрприз:

"Минулоріч я вітала тебе, коли ми ховалися з синочком в підвалі від російських ракет, ти лежав в спальному мішку і усміхався. Цього року тебе привітали твої побратими сюрпризом, який я змогла передати тобі у відрядження, хоча ти і забороняв… Але ти заслуговуєш на свято!" – наголосила дружина Федінчика.

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка поділилася, що дуже пишається своїм коханим і назвала його неймовірною людиною:

"Так, Андрій Федінчик - хоч ти не ідеальний (але це я тобі казала у всі дні, а сьогодні твій день народження), я все одно ніколи не втомлювалася нахвалювати тебе (хоч ти і не любиш це), і говорити що ти – неймовірна людина", - додала Денисенко.

Окрім того знаменитість поділилася світлинами, на яких зображена з чоловіком, а також показала декілька кадрів з Федінчиком на передовій.

Зокрема, на одному з фото Андрій зображений з протитанковим гранатометом у руках.

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка висловила сподівання, що наступного року вони вже будуть разом, всією сім'єю святкувати день народження Андрія.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповіла, як витримує розлуку з чоловіком Андрієм Федінчиком, який служить у ЗСУ.

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