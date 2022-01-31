Наталка Денисенко обурилася, що не могла викликати швидку мамі: "Навіть за гроші не допомагають"

Наталка Денисенко обурилася, що не могла викликати швидку мамі: "Навіть за гроші не допомагають"

Знаменитість розповіла неприємну історію.

Мамі відомій українській акторці Наталки Денисенко у неділю стало зле.

Так, у рідної людини артистки проблеми з тиском. Наталка викликала мамі швидку. Однак акторка поскаржилася, що всі медики були зайняті.

"Швидку неможливо було викликати. Всі приватні клініки просили чекати 1 -2,5 години. Добре, що в одній із п’яти клінік, куди я зателефонувала, знайшлась вільна бригада та через годину вони приїхали", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко обурилася через медицину / instagram.com/natalka_denisenko

Артистка говорить, що наразі з її мамою все добре. Втім, акторка шокована тим, що наразі складно навіть за гроші отримати медичну допомогу.

"Зараз дуже складно отримати швидку та якісну допомогу. Навіть за гроші не допомагають. Ще 4-5 років тому, здається, такого не було", - додала Наталка.

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