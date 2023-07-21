Наталка Денисенко обурилася, що у Туреччині український борщ назвали "російським супом"

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко на відпочинку у Туреччині зіштовхнулася з неприємною ситуацією під час вечері з ресторані готелю.

У меню закладу акторка помітила, що український борщ назвали "російським супом". Подібна назва обурила Наталку, адже страву на рівні ЮНЕСКО визнали культурною спадщиною України. Своїм обуренням акторка поділилася з шанувальниками в Instagram-stories.

"Виникла неприємна ситуація. Я не скандалила, але. Написано "Борщ" і вказано, що це "російський суп". Я пішла до шеф-кухаря і попросила виправити. Я пояснила, що борщ - це українська страва, це визнано ЮНЕСКО. Мало того, що росіяни хочуть вкрасти наші землі, так ще й наш суп, наш борщ. Не буде такого! Ми будемо виборювати все своє навіть у Туреччині", - наголосила Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Персонал закладу відреагував на звернення української зірки та поспілкувався з нею щодо ситуації, що виникла. Як показала Наталка, до неї під час вечері підійшов шеф-кухар та вислухав у чому сталася помилка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Денисенко не лише розповіла, що борщ є автентичною українською стравою, а й показала кухару свідчення про те, що росіяни нахабно вкрали в нас цей рецепт. У відповідь на звернення акторки персонал готелю пообіцяв їй виправити меню.

"Пояснювала, як могла. Пообіцяли виправити", - поділилася Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Раніше подруга Наталки Денисенко, акторка Олена Світлицька поскаржилася на неадекватну росіянку, яка штовхнула її маленьку донечку у тому ж готелі.

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