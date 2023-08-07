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Наталка Денисенко оголеною занурилася в акваріум з водою в незвичній фотосесії

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Наталка Денисенко оголеною занурилася в акваріум з водою в незвичній фотосесії

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зірка захопила фото в образі русалки.

Українська акторка Наталка Денисенко здивувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. 

Заради гарних кадрів знаменитість занурилася в акваріум з водою. Чуттєвими кадрами зі знімань Наталка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У своєму образі Денисенко нагадала фанам русалку, яку заточили у скляних стінках акваріуму.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

У підписі до незвичної фотосесії Наталка поділилася деякими секретами акторської професії, які стосуються знімань у воді.

"А ви знаєте що для акторської професії треба вміти і пірнати ? Так, іноді можуть бути складні сцени в воді. Звичайно, їх можуть виконати каскадери-дайвери, але крупний план під водою замість актора ніхто не зробить", - розповіла зірка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Спочатку акторка позувала плетеній сукні, яка прикрила її тіло. Але потім повністю оголилася на камеру.

Акторка здогадувалася, що подібні відверті світлини можуть викликати бурне обговорення, тому одразу зауважила, що її чоловік був не проти такого контенту. 

"У кінці знімань, коли треба було вилазити з цього акваріума, з одягу просто "лилося"… І щоб не замочити студію, спочатку "вийшла" сукня, а потім вже я! Заодно зробили такі ніжні кадри. Якщо що, чоловік затвердив", - розповіла Наталка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Дата публікації
Перегляди
1633
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