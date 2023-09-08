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Наталка Денисенко поділилася чесним ранковим селфі без жодної краплі косметики

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Наталка Денисенко поділилася чесним ранковим селфі без жодної краплі косметики

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зірка показалася у ліжку.

Українська акторка Наталка Денисенко показала, який вигляд має без жодної краплі косметики.

Знаменитість вийшла на зв'язок з шанувальниками в Instagram-stories із самого ранку та показалася у ліжку. Наталка позувала у піжамі, лежачи після сну, та щасливо усміхалася на камеру. Акторка, не соромлячись, продемонструвала своє обличчя без фільтрів та макіяжу.

"Добрий ранок. У мене день почався з приємних сюрпризів", - підписала усміхнене селфі Денисенко.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторка поділилася милою світлиною разом зі своїми п'ятирічним сином Андрієм. Знаменитість поділилася важливою новиною для хлопчика, виявляється, що днями в нього випав один з молочних зубів, що його дуже тішить.

"Андрійко ніяк не намилується своїм зубчиком, що випав", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко відверто відповіла на запитання про свій заробіток під час війни. Зірка серіалів зізналася, чи впав її дохід через повномасштабне вторгнення.

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Дата публікації
Перегляди
482
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