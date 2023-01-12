Наталка Денисенко похизувалася будинком, в якому житиме до весни

Знаменитість живе біля Київського водосховища, яке часто називають "Київським морем".
Українська акторка Наталка Денисенко показала будинок, у якому житиме всю зиму.
Знаменитість зізналась, що ще до війни вони з чоловіком планували купити приватний будинок та жити там. Подружжя вже навіть почало збирати кошти, однак повномасштабна війна в Україні змінила їхні плани.
"До війни ми з чоловіком планували придбати будиночок, збирали кошти, але повномасштабне вторгнення кардинально змінило наші плани і життя… Та чітко пам'ятаю, як на минулий Новий рік я загадувала зустрічати наступне свято в своєму будиночку - бажання здійснилося, але трішки іншим чином…", - поділилася Наталка.
Зокрема, знаменитість орендувала приватний будинок, який розташований біля Київського водосховища. Там Наталка із сином житиме до весни.
"Хоч цей будиночок "мій" лише до весни, але я постійно казала, що мої бажання завжди здійснюються, от і не вір після цього в чудеса", - поділилася Денисенко.
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