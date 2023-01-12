Наталка Денисенко похизувалася будинком, в якому житиме до весни

Українська акторка Наталка Денисенко показала будинок, у якому житиме всю зиму.

Знаменитість зізналась, що ще до війни вони з чоловіком планували купити приватний будинок та жити там. Подружжя вже навіть почало збирати кошти, однак повномасштабна війна в Україні змінила їхні плани.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"До війни ми з чоловіком планували придбати будиночок, збирали кошти, але повномасштабне вторгнення кардинально змінило наші плани і життя… Та чітко пам'ятаю, як на минулий Новий рік я загадувала зустрічати наступне свято в своєму будиночку - бажання здійснилося, але трішки іншим чином…", - поділилася Наталка.

Зокрема, знаменитість орендувала приватний будинок, який розташований біля Київського водосховища. Там Наталка із сином житиме до весни.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Хоч цей будиночок "мій" лише до весни, але я постійно казала, що мої бажання завжди здійснюються, от і не вір після цього в чудеса", - поділилася Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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