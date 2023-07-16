Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою в бікіні на відпочинку у Туреччині

Акторка з сином поїхала у відпустку.
Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко вирушила на відпочинок разом з п'ятирічним сином Андрієм та подругою, акторкою Олено Світлицькою.
Для своєї відпустки акторка обрала затишний готель у Туреччині, де і вона, і дитина змогли б весело провести час та насолодитися морським відпочинком.
У своїх Instagram-stories Денисенко показала, який купальник обрала для відпочинку. Акторка зробила фото, на якому похизувалася своєю стрункою фігурою у білому мінібікіні навпроти дзеркала.
"Розбудила, нагодувала, біжимо ловити вечірнє сонце", - написала Наталка.
Пізніше акторка показала, як вони з сином та подругою весело проводять час на пляжі. Наталка подякувала своєму чоловіку, який служить у ЗСУ, чоловіку Олени та усім захисникам за можливість поїхати у цю відпустку.
"Дякую нашим чоловікам, Андрію та Колі! Дякую ЗСУ та всім, хто боронить нашу країну за те, що ми можемо поїхати відпочивати з дітками. І за те, що нам є куди повертатися", - написала Денисенко.
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