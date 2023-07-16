Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою в бікіні на відпочинку у Туреччині

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
364
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наталка Денисенко похизувалася стрункою фігурою в бікіні на відпочинку у Туреччині

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка з сином поїхала у відпустку.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко вирушила на відпочинок разом з п'ятирічним сином Андрієм та подругою, акторкою Олено Світлицькою

Для своєї відпустки акторка обрала затишний готель у Туреччині, де і вона, і дитина змогли б весело провести час та насолодитися морським відпочинком.

У своїх Instagram-stories Денисенко показала, який купальник обрала для відпочинку. Акторка зробила фото, на якому похизувалася своєю стрункою фігурою у білому мінібікіні навпроти дзеркала. 

"Розбудила, нагодувала, біжимо ловити вечірнє сонце", - написала Наталка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Пізніше акторка показала, як вони з сином та подругою весело проводять час на пляжі. Наталка подякувала своєму чоловіку, який служить у ЗСУ, чоловіку Олени та усім захисникам за можливість поїхати у цю відпустку.

"Дякую нашим чоловікам, Андрію та Колі! Дякую ЗСУ та всім, хто боронить нашу країну за те, що ми можемо поїхати відпочивати з дітками. І за те, що нам є куди повертатися", - написала Денисенко.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
364
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація