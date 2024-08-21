Наталка Денисенко похизувалася, як із чоловіком-військовим відпочиває в Карпатах

Артистка показала, як проводить час із коханим та сином.

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася, як відпочиває з чоловіком-військовим, актором Андрієм Федінчиком, який нині перебуває у відпустці.

Парочка вирішила не засиджуватися в Києві, а поїхала на захід України. Подружжя орендувало будиночок у Карпатах, який розташований посеред мальовничого краєвиду. Сімейство милувалося неймовірним пейзажем – горами та густо насадженими деревами.

Син Наталки Денисенко та Андрія Федінчика / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Звісно, не обійшлося без бані. Як зізналась акторка, вони з чоловіком полюбляють попаритися. Ба більше, до цієї справи вже й привчили 6-річного сина Андрійка.

"Андрій Федінчик обожнює це (попаритися в бані – прим. ред.), і я теж, і синочка навчили вже", - поділилася артистка.

Андрій Федінчик у бані / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На території будиночка, де зупинилися Наталка Денисенко з сім'єю, є басейн. Тому не обійшлося й без купання під час заходу Сонця.

Наталка Денисенко у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Щоправда, недовго Наталка Денисенко відпочивала з родиною. Вже наступного дня, о 6:00 ранку, знаменитість поїхала до Ужгорода працювати. Як поділилася акторка, у місті в неї запланована вистава.

"Недовго я відпочила", - поділилася з підписниками зірка кіно.

Наталка Денисенко поїхала до Ужгорода / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко показала, який незвичайний подарунок привіз Андрій Федінчик з фронту. Зокрема, ця річ потрапила до актора прямісінько з Бахмута.

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