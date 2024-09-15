Наталка Денисенко похизувалася, яку важливу нагороду отримав її чоловік-військовий від президента

Українська акторка Наталка Денисенко похизувалася важливою державною нагородою, яку отримав її чоловік-військовий Андрій Федінчик.

Так, з нагоди Дня кінематографістів, який в Україні святкують у другу суботу вересня, президент України постановив нагородити важливими відзнаками діячів кіно. Зокрема, у списку серед нагороджених виявився й Андрій Федінчик. Акторові вручили орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Наталка Денисенко говорить, що неабияк пишається досягненням коханого. Також артистка поділилася, що розповіла про це публічно, адже Андрій Федінчик тримав би це в таємниці.

Андрій Федінчик отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Побачила новину, що на честь Дня кіно мого чоловіка нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Мене завжди дивувало це поєднання великої сили і скромності мого чоловіка! Він ніколи не напише про це в соцмережах…Це саме та людина, яка нічого не робитиме "на показ", щира і дуже справедлива! Не припиняю тобою пишатися", - поділилася акторка.

Загалом, нагороду від президента отримав не лише Андрій Федінчик, а й інші діячі кіно. Серед нагороджених є Алан Бадоєв (орден "За заслуги" ІІІ ступеня), Ірма Вітовська (орден княгині Ольги ІІІ ступеня), Ахтем Сеітаблаєв (заслужений діяч мистецтв України) та інші.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко показувала важливу відзнаку, яку посмертно вручили її мамі. Покійна Ніна Матвієнко отримала нагороду "Національна легенда України".

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