Наталка Денисенко показала чоловіка в лікарні і розповіла про його стан після серйозної операції

Знаменитість говорить, що на її коханого чекає тривала реабілітація.

Українська акторка Наталка Денисенко показала чоловіка-військового на лікарняному ліжку і розповіла про його стан після серйозної операції.

Так, наразі Андрій Федінчик перебуває в одній із клінік Ужгорода. Акторка разом із сином навідалася до чоловіка. У своєму Instagram Наталка опублікувала фото, як Андрій Федінчик лежить на лікарняному ліжку та відновлюється.

Знаменитість говорить, що на чоловіка чекає тривала і нелегка реабілітація, яка займе декілька місяців. Після цього Андрій Федінчик продовжуватиме відновлюватися після хірургічного втручання. Це теж займе чимало часу, а саме близько року.

"Приїхали до нашого тата. Реабілітація на нас чекає дуже нелегка…Декілька місяців…І потім ще рік відновлення", - поділилася акторка.

Андрій Федінчик із сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, днями Наталка Денисенко повідомила, що Андрію Федінчику зробили складну операцію. У подробиці акторка не вдавалась, лише відмітила лікаря, який виконав хірургічне втручання. До слова, медик спеціалізується на нейрохірургії та онкології.

Нагадаємо, нещодавно хореограф Амадор Лопес із серйозними травмами потрапив до лікарні. Шоумену знадобилася допомога лікарів після невдалого падіння на одному з концертів.

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