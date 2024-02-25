Наталка Денисенко показала рідкісне селфі з чоловіком-військовим і привітала його з 39-річчям

Українська акторка Наталка Денисенко ніжно привітала свого чоловіка, військового Андрія Федінчика з днем народження, яке він святкує 25 лютого.

Сьогодні захиснику виповнюється 39 років. З цієї нагоди на сторінці в Instagram артистка поділилася ніжним селфі з коханим, де вони зображені вдома. Коли саме була зроблена фотографія, акторка не уточнила. Денисенко зізналася чоловіку у коханні і побажала аби вони були знову разом якомога швидше:

“Сьогодні день народження у мого коханого чоловіка. Я бажаю тобі лише головного: щоб ти був здоровий, щасливий і жив знову поряд зі своєю сімʼєю – зі мною і синочком. Я тебе дуже кохаю”, - написала акторка.

Наталка Денисенко привітала чоловіка з днем народження / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Шанувальники зіркового подружжя долучилися до привітань і подякували Андрію Федінчику за те, що він боронить Україну від російських окупантів:

Вітаємо сердечно нашого Андрія! Бережи Боже захисника! Пишаємося!

З днем народження. Скорішого повернення до сім'ї та перемоги

Мої щирі привітання! Здоров'я, наснаги,мужності і найшвидшого повернення додому!

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розчулила, як чоловік Андрій Федінчик привітав її з Днем святого Валентина. Захисник з передової вигадав, як зробити коханій дружині приємно у день всіх закоханих.

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