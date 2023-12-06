Наталка Денисенко показала рідкісне селфі з чоловіком-захисником Федінчиком

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз боронить нашу країну на передовій.

На сторінці в Instagram артистка розмістила кадр, на якому зазнімкована з коханим у авто. Федінчик сидить за кермом, а Наталка робить селфі і усміхається. Цією світлиною зірка серіалу "Кріпосна" привітала коханого і всіх захисників з Днем Збройних сил України:

"Хоч сьогодні і день святого Миколая, День ЗСУ здається найважливійшим за всі свята на світі! Бо саме завдяки захисту Збройних Сил ми можемо святкувати сьогодні, наскільки це можливо. У мене дуже мало фото з моїм чоловіком, я його бачу дуже рідко… Мені дуже болить, що всі ці роки поки, іде війна, його немає поруч. Але я пишаюся і вдячна йому, що він став на шлях захисту щоб я, і ми з вами, могли сьогодні робити свято для наших діток", - написала Денисенко під фотографією з чоловіком.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Своєю чергою, підписники сторінки Наталки долучилися до привітань і подякували її чоловіку за те, що він боронить Україну:

Ангела охоронця вашому чоловікові і ЗСУ!

Дай Боже твій чоловік повернувся додому! Зі святом Збройних сил України

Головне,що живий! Збережи його, Боже! Дякую за відважність

Нагадаємо, також із Днем Збройних сил України наших захисників привітало чимало зірок. Зокрема, за захист нашим воїнам подякували Лілія Ребрик, Слава Дьомін, Тарас Цимбалюк, Дар'я Петрожицька та багато інших.

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