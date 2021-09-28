Наталка Денисенко показала рідкісні фото з пологового та привітала сина зі святом

Сину акторки виповнюється чотири роки.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко повідомила, що у її родині свято.

Так, сину акторки Андрію сьогодні, 28 вересня, виповнюється чотири роки. З цієї нагоди Наталка вирішила показати рідкісні фото з хлопчиком.

Чоловік Наталки Денисенко з сином / instagram.com/natalka_denisenko

На знімках зображений ще зовсім крихітний Андрійко. Артистка навіть опублікувала світлини, зроблені в пологовому.

Родина Наталки Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Окрім цього, Наталка зворушливо привітала хлопчика з днем народження. Вона зізналася, що їй складно усвідомити те, що її син так швидко росте.

Син Наталки Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

"З днем народження, синку! Щороку говорю, що це так дивно усвідомлювати, що в мені виросла людина, зі своїм характером, своєю точкою зору, і тепер ходить та висловлює свої думки", - поділилась акторка.

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча зворушливо привітала сина з 19-річчям та опублікувала рідкісні фото. Також зірка показала, який вона вигляд мала в 19 років.

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