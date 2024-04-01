Наталка Денисенко показала рідкісні фото з таємного весілля на Мальдівах з Федінчиком у річницю шлюбу

Українська акторка Наталка Денисенко замилувала архівними фото з весілля з актором Андрієм Федінчиком, який наразі захищає українців на передовій.

Так, сьогодні, 1 квітня, знаменитість разом з коханим святкує сьому річницю шлюбу. З цієї нагоди Наталка у своєму фотоблогу показала, яким щасливим було її весілля на узбережжі. До слова, пара одружилася на Мальдівах без гостей. А згодом закохані організували ще декілька весільних церемоній, куди запросили найрідніших.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сьогодні у нас з Андрієм Федінчиком річниця весілля. 1.04.2017 року на Мальдівах ми побралися. Лише він і я. Жодних гостей. Це було свято лише для нас двох, наше перше і головне весілля. Потім ще було декілька весіль з гостями і розписом, потім ще весілля на четверту річницю. І мені хочеться ще. Вважаю, що образ нареченої мені дуже личить, скажіть? Сім років подружнього життя", - написала акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Втім, такий святковий день, за словами Денисенко, зараз перетворився на болісне прощання, адже її коханий, який служить в ЗСУ, поїхав у нове відрядження. Так, акторка повідомила, що минулий тиждень вона провела зі своїм чоловіком, який приїхав у коротку відпустку. Втім, перед від'їздом Федінчик все ж встиг привітати дружину великим букетом білих троянд.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Ви, можливо, помітили, що я цей тиждень була не така активна в Instagram, як зазвичай. Бо приїхав чоловік. Сьогодні і приємний день, і не дуже, бо саме сьогодні я знову провела свого чоловіка у відрядження, заради перемоги і захисту нашої країни. Як же хочеться скоріше мирного неба, і такого просто щастя, яке було", - додала Наталка.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко ділилася затишним фото з коханим-військовим Андрієм Федінчиком під час його відпустки.

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