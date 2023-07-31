Наталка Денисенко показала романтичну зустріч з чоловіком-військовим, до якого приїхала на позиції

Андрій Федінчик зараз захищає Україну на передовій.

Українська акторка Наталка Денисенко показала романтичну зустріч зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який служить на передовій.

Зараз обранець зірки захищає нашу землю від російських окупантів, тож зіркове подружжя не має змоги часто бачитися. Аби провести хоч трошки часу зі своїм коханим, Наталка приїхала до нього на позиції. Романтичними кадрами з Федінчиком Денисенко поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Побачення подружжя пройшло просто в автомобілі. Однак навіть у такій ситуації чоловік акторки знайшов змогу подарувати їй величезний букет білих троянд.

"Побачення. Сьогодні я не просто так їздила далеко від дому", - написала Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, що напередодні побачення Наталка Денисенко показала, на які косметичні процедури наважилася.

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