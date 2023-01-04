Наталка Денисенко показала свій подарунок на Новий рік: "Вже знала, що це за біль"

Українська акторка Наталка Денисенко показала, яким подарунком потішила себе на Новий рік.

Знаменитість купила таку річ, яка корисна для фізичного та ментального здоров'я. Зокрема, артистка подарувала собі дощечки з цвяхами та навіть вже встигла на них постояти 12 хвилин.

"Дуже довго налаштовувалася. Все ж стала на 12 хвилин. Я вже знала, що це за біль і як з ним працювати, тому було трішки легше, ніж вперше", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка зізналась, що після Нового року погано почувалася. Знаменитість навіть вважала, що захворіє. Зокрема, в артисти було чимало виснажливих справ перед святами. Тим часом у новорічну ніч Наталка разом із сім'єю стресувала, адже поруч з ними збивали ракети.

"Вчора було дуже погано. Я лежала весь день, слухала практики… Я очікувала, що захворію, бо дуже втомилася перед Новим роком, багато було відповідальності: за синочка, за посилки для хлопців на передову, за переїзд. І фінальна крапля – це стрес, який ми пережили у новорічну ніч. У нас тремтіли вікна, звуки були такі сильні… Тільки тоді, коли мій тато вийшов на вулицю і побачив, що вдалечині мінуснули ракету, ми зрозуміли, що біля нас працює ППО", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше акторка ділилася, що це перший Новий рік, який вона зустріла без чоловіка Андрія Федінчика, адже він служить на передовій. Також знаменитість розповідала, що від потужних вибухів її маленький синочок сильно злякався і у нього була істерика.

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