Наталка Денисенко показала, як відбуваються знімання еротичних сцен у кіно

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла шанувальникам, як відбувається знімальний процес фільму чи серіалу.

Виявилося, чимало прихильників цікавило, як артисти грають еротичні сцени. До слова, часом актори можуть не знати одне одного, хоча на екранах їм потрібно вдавати закохану пару. Також артисти у реальному житті можуть мати партнера, тож прихильникам здається, що зіграти любовну сцену доволі складно.

Наталка в Instagram-stories показала, як це взагалі відбувається. За словами знаменитості, спочатку вони репетирують, а вже потім відіграють сцени перед камерами. Та й це процес не з легких. Все тому, що довкола чимало операторів. Часом доводиться займати незручні положення, аби вийшов вдалий кадр.

"Приблизно отак! Репетируємо, потім граємо", - поділилася Денисенко.

Оператор Антон Борисюк / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторка розсекретила, скільки найбільше часу проводила на знімальному майданчику. Зазвичай, робочий день акторів триває 12 годин. Однак знімальний процес може затягнутися. Як пригадала Наталка, вона колись 20 годин підряд працювала. Також в артистки був досвід, коли вона провела на роботі 28 годин, однак тоді вона була залучена у двох проєктах.

"Взагалі знімальний день – це 12 годин. Плюс час на дорогу до майданчика і назад. У мене було колись 20 годин. Хоча ні! Було і 28 годин, але це коли було два знімальних майданчика підряд", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко потішила прихильників незвичайним фотосетом. Акторка знялася в акваріумі з водою майже оголеною.

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