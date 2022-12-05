Наталка Денисенко показала, як відпускала чоловіка на фронт: "Знаю, що "там", тому засмучена"

Відома українська акторка Наталка Денисенко показала, як проводжала чоловіка, актора Андрія Федінчика, на фронт.

Зокрема, знаменитість розповіла, що її коханий їде в далеке і тривале "відрядження". Акторка через це вкрай засмучена, адже знає, куди вирушає Федінчик.

"Причина мого поганого настрою всі ці дні – далеке і довге "відрядження" чоловіка… Ось провела. Я вже знаю, що таке довго чекати, і я вже знаю, що "там", тому я дуже засмучена, м'яко кажучи", - поділилася акторка.

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Утім, Наталка додала, що її коханий переповнений оптимізму і радий, що вирушає на фронт.

"Погані новини для мене – радісні для нього", - поділилася Наталка.

Зазначимо, на початку повномасштабної війни Андрій Федінчик вступив до лав ЗСУ. Наталка розповідала, що не хотіла чоловіка відпускати на війну, утім, він знайшов потрібні слова та пояснив дружині, чому він має йти служити.

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