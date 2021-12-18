Наталка Денисенко показала, як з розмахом відсвяткувала 32-річчя

Зірка зняла вишуканий номер у готелі.
Українська акторка Наталка Денисенка, вчора, 18 грудня, святкувала свій день народження.
Зірці виповнилося 32 роки. Цей день знаменитість вирішила провести по-особливому. Так, Наталка зняла вишуканий номер у готелі, який розташований у самому центрі Подільського району Києва. Так, з вікон кімнати зірки було видно Пішохідний міст через Дніпро.
До слова, Наталка на святкування запросила своїх найближчих подруг. Зокрема, була і Анна Кошмал, і Валентина Войтенко. Мала також прийти й Ксенія Мішина, але, на жаль, акторка не змогла.
Ну і звісно ж Наталку вітав її коханий - Андрій Федінчик, який подарував своїй дружині чималий букет троянд.
Так, вони всі разом чудово провели час. Наталка пригощала своїх подруг різними смаколиками та келихами ігристих напоїв. На святі був і фотограф. Також на честь дня народження зірка запустила феєрверк.
Пізніше подруги Наталки також влаштували їй сюрприз. Вони взяли святковий торт, запалили свічки та піднесли до акторки, аби вона загадала бажання.
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