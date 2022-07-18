Наталка Денисенко показала, як змінився її чоловік на фронті: "Півтора місяця не бачилися"

До слова, Федінчик не був вдома вже півтора місяця. Але актору ненадовго вдалося приїхати з фронту, аби побачитися з рідними.

За час повномасштабної війни чоловік Денисенко змінився. Так, Федінчик перестав голитися та відростив собі довгу бороду.

"Він приїхав. Півтора місяця ми не бачилися. Як я скучила, і які в мене зовсім інші почуття до мого чоловіка, я вам не можу передати. Мій захист, моя опора, мій наймудріший порадник. З тобою поряд, Андрій Федінчик, все завжди стає на свої місця", - поділилася акторка.

Фото: natalka_denisenko_official/ Instagram

Також Денисенко зізналася, що чоловік розповів їй чимало історій з фронту, від яких у жилах холоне кров. До слова, українських захисникам нині доводиться дуже тяжко. Утім, вони розуміють, що боряться за майбутнє.

"Наслухалась історій про війну. Це все дуже нелегко. Наші чоловіки буквально вигризають для нас вільне майбутнє. Мій чоловік, кожен воїн ЗСУ, ТрО, "Добробату" – герої. Ми маємо пам'ятати це завжди", - додала Наталка.

Нагадаємо, раніше Денисенко розповідала, що вона вкрай рідко бачиться з чоловіком. Акторка вважає, що такі дні – як свято. Але ці зустрічі і радісні, і тяжкі, особливо коли настає час розлучатися.

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