Наталка Денисенко показала, який вигляд вони з чоловіком мали в дитинстві

Наталка Денисенко показала, який вигляд вони з чоловіком мали в дитинстві

Зірка вирішила передивитися архівні світлини.

Відома українська акторка Наталка Денисенко гралася з сином та передивлялася світлини в альбомі, зокрема, й дитячі також.

Коли артистка дістала своє чергове фото, то запримітила, що Андрійко неабияк на неї схожий. Аби це краще продемонструвати, зірка показала дитячий знімок. На ньому зображена маленька Наталка з коротким чорнявим волоссям та з бантом на голові.

Наталка Денисенко у дитинстві / instagram.com/natalka_denisenko

"Такі оченята… Перелякані… Але я завжди була дуже сильною. Обнімаю цю дівчинку. Дійсно життя таки цікава штукенція, коли дивишся на нього "зі сторони"… Що ж буде далі? Цікава гра", - поділилася думками Денисенко.

Також знаменитість показала й дитяче фото свого чоловіка, актора Андрія Федінчика. На чорно-білій світлині майбутнього артиста зовсім не впізнати. Хіба що очі видають його.

Андрій Федінчик у дитинстві / instagram.com/natalka_denisenko

"А ось подивіться, яким красунчиком був Андрій Федінчик", - підписала фото Наталка.

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