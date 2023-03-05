Наталка Денисенко показала заміський будинок, в якому живе, та зізналася, скільки коштує його оренда

Українська акторка Наталка Денисенко показала заміський будинок, у якому живе разом з сином Андрієм.

Житло зірка орендувала на всю зиму. Наталка разом з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз захищає Україну на передовій у складі ЗСУ, планували до війни придбати свій будинок.

Та Денисенко прийняла рішення орендувати будинок на ті гроші, які вони з чоловіком відкладали для придбання власного будинку.

Наталка Денисенко показала будинок, у якому живе з сином / Фото: stb.ua

Наталка Денисенко показала будинок, у якому живе з сином / Фото: stb.ua

"Я не знала, як буде в квартирі у нас. Тому що вимикали світло. Тут є генератор, є камін, там банька. Він (будинок – прим.ред.) може працювати автономно. Тут можна жити. Тому я його зняла для підстраховки щоб пережити зиму", - розповіла Наталка у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Наталка Денисенко показала будинок, у якому живе з сином / Фото: stb.ua

Наталка Денисенко показала будинок, у якому живе з сином / Фото: stb.ua

Наталка Денисенко показала будинок, у якому живе з сином / Фото: stb.ua

Також Денисенко розсекретила, що на місяць оренда будинку коштує 600 доларів.

Також артистка пояснила, чому з початком повномасштабного вторгенння прийняла рішення не виїжджати з України:

"Я не хотіла взагалі кудись їхати, тікати. Мені просто хотілося бути вдома. Мій чоловік в ЗСУ. Я думала, якщо, не дай боже, щось, то я маю бути десь поруч, щоб вирішити якісь питання… Я от думаю, коли закінчиться війна і повернеться Андрій, то мені треба буде наново вчитися просити про допомогу… Тому що він і так мене завжди сварив що я домінант, що я баба з яйцями", - поділилася Денисенко.

Нагадаємо, 25 лютого чоловік Наталки Денисенко, актор Андрій Федінчик відсвяткував день народження. Артисту, який зараз боронить Україну у складі ЗСУ, виповнилося 38 років. З цієї нагоди Наталка ніжно привітала коханого та показала фото з ним, зроблені на фронті.

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