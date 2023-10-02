Наталка Денисенко показалася в обіймах чоловіка-військового на рідкісних фото разом

Акторка Наталка Денисенко поділилася новою світлиною зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз служить в лавах ЗСУ.

Ніжну світлину з коханим знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Inatagram. На фото щаслива Наталка позувала в обіймах Андрія, який приїхав з фронту додому.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

У підписі акторка привітала свого чоловіка із Днем захисників та захисниць України, який цього року українці вперше відсвяткували 1 жовтня. Денисенко подякувала своєму коханому за захист та сміливість, а також поділилася своїм головним бажанням.

"Безмежна вдячність усім хто наближає наше життя під мирним небом! Особливі вітання у мене сьогодні будуть моєму головному захисникові! Так не хочеться знову тебе відпускати далеко, але я розумію, що це не тільки для мене… Пишаюся тобою і люблю тебе! Хочеться, щоб скоріше настала наша перемога і ми вітали наших хлопців і дівчат з іншим настроєм! Слава Україні", - написала Наталка.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна також показала свого чоловіка Тимура Хромаєва у військовій формі та розповіла, чому розізлилася на його рішення піти в ЗСУ.

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