Наталка Денисенко показалася з 6-річним сином і розповіла про їхній відпочинок

Українська акторка Наталка Денисенко вирушила на відпочинок з 6-річним сином Андрієм-молодшим від чоловіка, актора Андрія Федінчика.

Разом з сином знаменитість проведе час у затишному готельному комплексі поблизу Київського моря. Так, Наталка у фотоблогу вже поділилася, як з самого ранку вони з Андрієм збирали валізи та їхали на відпочинок. Згодом акторка показала їхній готельний номер, куди вони заселилися, з панорамним видом на море.

Наталка Денисенко з сином на відпочинку / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином на відпочинку / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином на відпочинку / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Денисенко вже встигла насолодитися вечерею та прогулянкою вдвох з сином. Поки маленький Андрій бавився поблизу моря артистка поділилася враженнями й зізналася, що їй неймовірно подобається місцевість.

"У мене сьогодні релакс день з дуже класним хлопцем, який дарує мені любов найвищого ґатунку. Ми приїхали на відпочинок на море. Дійсно морський вайб. Дякую, Боже, що даєш людям силу і натхнення будувати такі місця. Боже, як я кайфую", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко з сином на відпочинку / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином на відпочинку / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, чоловік Наталки Денисенко зараз перебуває на війні у складі ЗСУ. Раніше акторка ділилася, яку важливу нагороду отримав її коханий від президента.

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