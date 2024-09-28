Наталка Денисенко показалася з чоловіком-воїном і розповіла, як вони сина вітали з 7-річчям

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про особливе свято у родині.

Сьогодні, 28 вересня, її син Андрій святкує день народження. Хлопчику виповнилося 7 років. З цієї нагоди Денисенко показала архівні кадри, зроблені за час її вагітності й розповіла, що вони з чоловіком подарували синочку. Так, попри те, що коханий акторки Андрій Федінчик перебуває на службі в ЗСУ, Наталка від них обох вручила Андрію-молодшому подарунок та прикрасила кімнату кульками.

Наталка Денисенко з родиною / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з чоловіком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також у своєму фотоблогу знаменитість поділилися рідкісними архівними кадрами, де вони з чоловіком і сином бавляться та просто відпочивають вдома на ліжку. Неймовірно щасливі батьки цілують Андрія та тішаться спільним дозвіллям.

Наталка Денисенко з родиною / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з родиною / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Сьогодні (28 вересня – прим. ред.) нашому синочку виповнюється 7 років. Я до цього часу не можу повірити, що цей хлопчик виріс всередині мого живота, народився і зараз розказує мені свої думки. Діти – це щось неймовірне! Відео архівне, з нещодавніх. Андрій Андрійович Федінчик, наш Андрійко, будь щасливим! Хай в тебе буде легка доля. Ти така цікава людина! Твій залізний характер і чутливість з ніжністю – це якесь особливе поєднання! Ми з татом любимо тебе безмежно! Знай, що ми завжди поряд, знай, що вся наша любов буде супроводжувати тебе завжди: і в 7 років, і в 70!", - замилувала зірка.

Наталка Денисенко з родиною / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко хизувалася, як удвох з сином провела час на відпочинку і розкрила, куди саме поїхала.

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