Наталка Денисенко показалася з ранами на обличчі та розповіла, що сталося

Українська акторка Наталка Денисенко показалася з ранами на обличчі та неабияк налякала своїх шанувальників.

Так, на деякий час знаменитість зникла з соцмереж. Коли ж артистка вийшла на зв'язок в Instagram-stories, то показалася з подряпинами на обличчі. Акторка зізналась, що в неї були тяжкі знімальні будні та пообіцяла згодом розповісти, звідки в неї з'явилися дві рани.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Зникла зі сторіз, бо були тяжкі знімальні дні…Треба було трішки відпочити. Про подряпини розкажу, але трішки пізніше", - поділилася з фанами артистка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Однак прихильники Наталки Денисенко неабияк хвилювалися та непокоїлися, звідки в їхньої кумирки з'явилися подряпини та чи не сталося щось недобре. Зірка серіалів пояснила, що все гаразд. Акторка випадково поранила обличчя, коли прибирала в квартирі.

"Розповідаю швидко, як у мене з'явилися ці подряпини. Після першого знімального дня я приїхала додому, сходила в душ, розпарила обличчя і стала підмітати підлогу. У мене такий совок з довгою ручкою. Я підмітала і просто "клюнула" в цю ручку. Вона зробила мені подряпини. Подряпини від совка", - заспокоїла фанів знаменитість.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська налякала набряклим обличчям. Виявилося, що це сталося після косметологічної процедури. Згодом набряки зійдуть з обличчя артистки.

Читайте також: