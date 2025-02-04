Наталка Денисенко показалася зі змученим виглядом і пожалілася, що разом з 7-річним сином захворіла

Українська акторка Наталка Денисенко зізналась, що разом із 7-річним сином захворіла.

Про це знаменитість повідомила в Instagram-stories. Артистка розповіла, що хворіє її синочок Андрійко. Знаменитість сподівалася, що він швидко одужає і почуватиметься краще, однак хвороба поки що не минає. Як зазначила артистка, це все через те, що Андрійко відчуває внутрішній стан мами. До слова, сама Наталка Денисенко теж нині хворіє. Однак акторка переконана, що таким чином її тіло очищується після ретриту.

"Безсонна ніч, синочок хворіє, і я сподівалася, що сьогодні стане краще…Але ні…Зрозуміло чому, бо діти зчитують внутрішній стан батьків. На ретриті піднялося дуже багато складних тем, і зараз почався процес їхньої розв'язки…Я почала хворіти теж. Сподіваюся, це на очищення", - поділилася знаменитість.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко також опублікувала фото, на яких вона постала з доволі змученим виглядом. Однак акторка не збирається піддатися хворобі. Тож, вона налаштувалася на позитив та зібралася на знімання.

"Зібралася на знімання в новій шубі. Скажу вам так: як би складно не було, треба збирати себе докупи і думати лише в позитивному ключі", - зазначила знаменитість.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко стала власницею нового авто Mercedes-Benz. Артистка вже розкрила приголомшливу вартість автівки.

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