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Наталка Денисенко попрацювала офіціанткою, аби допомогти постраждалим від війни

Наталка Денисенко попрацювала офіціанткою, аби допомогти постраждалим від війни

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
498
Час на прочитання
1 хв
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Наталка Денисенко попрацювала офіціанткою, аби допомогти постраждалим від війни

Наталка Денисенко на день змінила професію та стала офіціанткою / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Знаменитість долучилася до благодійної ініціативи.

Українська акторка Наталка Денисенко на один день змінила професію та стала офіціанткою в одному з київських ресторанів.

Зокрема, знаменитість разом з іншими своїми колегами за сценою долучилася до благодійної ініціативи. Метою роботи акторів було те, аби зібрати якомога більше чайових.

Наталка Денисенко на день змінила професію та стала офіціанткою / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко на день змінила професію та стала офіціанткою / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Всі кошти, а це понад 220 тисяч гривень, підуть на допомогу постраждалим від війни. Так, зібрані гроші переказали шоумену та волонтеру Денису Христову.

Наталка Денисенко на день змінила професію та стала офіціанткою / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко на день змінила професію та стала офіціанткою / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Ми зібрали 223 428 грн. Нещодавно я з моїми колегами і знайомими попрацювала офіціанткою в ресторані задля важливої мети. Дякую всім, хто прийшов, замовляв і залишав чайові. Всі кошти передали Денису Христову, і вони підуть на допомогу постраждалим від війни", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко на день змінила професію та стала офіціанткою / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко на день змінила професію та стала офіціанткою / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, чоловік акторки Андрій Федічник нині теж працює задля перемоги України – він на фронті захищає країну від окупаційного війська. За час служби коханий Наталки неабияк змінився. Федінчик відростив густу бороду, а на його скронях з'явилася сивина.

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Дата публікації
Перегляди
498
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