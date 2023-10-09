Наталка Денисенко поскаржилася на погане самопочуття: "По здоров'ю у мене капут"

Українська акторка Наталка Денисенко поскаржилася на погане самопочуття.

Сьогодні знаменитість вийшла у свої Instagram-stories та розповіла шанувальникам, що почала почуватися гірше після гастролей по Україні. Після насиченого робочого графіку та стресу у Наталки піднялася висока температура.

"Їду в пробці з проб - температура 37,7. Стільки стресів, колосальне завантаження і віруси в осінньому повітрі б'ють по тілу", - поділилася з підписниками Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Вдома акторка помітила, що в неї також з'явився кашель, тож одразу ж взялася лікуватися, адже часу на хвороби немає. Аби якось полегшити свій стан та знизити високу температуру тіла Наталка випила ліки, а також заварила собі вітамінний час з малиною.

"Температура підіймається.. Кашель більшає... Щось останні тижні по здоров'ю у мене капут. Завтра сподівюсь, що буду здорова. Будь ласка, побажайте мені здоров'я", - сказала Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, гне так давно Наталка Денисенко перенесла невдалу операцію з видалення зубу мудрості. Зі сльозами очах акторка розповіла про помилку лікарів.

Читайте також: