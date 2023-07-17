Наталка Денисенко поскаржилася на росіян на відпочинку в Туреччині: "Їх дуже багато"

Зірка також розповіла, як реагують громадяни РФ на українську мову.

Українська акторка Наталка Денисенко зараз перебуває на відпочинку у Туреччині та розповіла, чи зустрічала там росіян.

Знаменитість відповіла на запитання шанувальників про свою відпустку в сторіз в Instagram. За словами Денисенко, зараз у Туреччині перебуває дуже багато росіян, але на щастя, в їхньому готелі їх можна зустріти рідше.

До того ж, як поділилася акторка, громадяни країни-агресорки починають поводитися тихіше, коли чують українську мову.

"Вузьких дуже багато! Але в нашому готелі невеликий відсоток (готель один з дорогих). І коли вони чують українську мову - стають дуже тихими. Конфліктів поки не було", - розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко розповіла про росіян у Туреччині / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, що днями акторка разом з сином вирушила на відпочинок за кордон. Денисенко вже встигла позасмагати на пляжі та похизувалася фігурою у купальнику.

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