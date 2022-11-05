Наталка Денисенко поскаржилася на водія, який слухав пісні росіян: "Нормально поговорити не вдалося"

Акторка також показала, які гнівні коментарі їй почали після цього інциденту писати росіяни.

Відома українська акторка Наталка Денисенко розповіла про прикрий інцидент, який трапився з нею, коли вона їхала на знімальний майданчик.

До слова, водій, який віз її на місце призначення, слухав у салоні авто пісні російських виконавців. Зірка була обурена тим, що чоловік вмикає композиції жителів країни-агресорки, тому зробила йому зауваження. Водій тим часом просто перемкнув пісню, нічого не пояснивши.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

"Їду на роботу. Зла, капець. Кожна пісня у водія — російська. І це не таксист. А хлопець із департаменту водіїв. А потім ми питаємо, чому у топах ці пісні. Нормально поговорити не вийшло. Він просто мовчки перемикнув. І я впевнена, що і далі слухатиме російську музику", - розповіла зірка в Instagram-stories.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

Наталка також додала, що тато водія авто служить в ЗСУ. Тому акторку ще більше здивувала поведінка чоловіка, адже слухаючи російські пісні, він допомагає заробляти гроші росіянам.

"Це просто крінж. Тато цього хлопця, який возить мене на знімальний майданчик, служить у ЗСУ. Тобто його батько захищає нашу країну, а він слухає через додаток російських виконавців, платить гроші в казну нашого ворога. Прикол? Чому є ті, хто не розуміє цей логічний ланцюжок?" – прокоментувала зірка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

Денисенко додала, що можна спілкувати мовою, якою зручно, слухати пісні російською мовою, але українських виконавців. Натомість продукцію росіян варто бойкотувати.

"Слухайте російські пісні наших виконавців, спілкуйтеся так, як вам зручніше, але! Закликаю всіх не слухати російських виконавців. Зробимо бойкот їхньої продукції, їхньої творчості, бо ця держава знищує наших людей", - додала зірка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

До речі, акторка вже й встигла отримали порцію хейту від росіян, які підтримують політику кремлівського диктатора Путіна.

"У росіян палає. Ось таке повідомлення отримала. При цьому хлопцеві-водієві я нічого поганого не сказала. Але клініка не розуміє зв'язків", - відповіла акторка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko_official

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