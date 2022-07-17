Наталка Денисенко потрапила у скандал: акторка погодилася зніматися з росіянами в одному серіалі

А все через те, що знаменитість вирішила продовжувати зніматися у серіалі "Кріпосна", де також грають й російські актори.

До слова, Наталці Денисенко дорікнула її колега за сценою Валерія Ходос, що вона їде до Польщі, аби працювати далі з росіянами. Сама ж Ходос від 24 лютого розірвала будь-які зв'язки з колегами з Росії та заявила, що для неї немає "хороших руських".

Наталка відповіла своїй колезі. Вона у коментарях під дописом Валерії в Instagram зазначила, що дійсно в українців немає жодного морального права зніматися в російських проєктах та з російськими акторами.

"Знаю Лера, що в цьому відео ти говориш зокрема про мене і про наш український проєкт "Кріпосна" , де до війни знімалися російські актори… Тому маю написати тут, що так, ми не маємо морального права зніматися в російських проєктах і ставати в кадр з російськими акторами! Як це було в моїй і твоїй роботі також!" – зазначила Наталка.

Утім, Денисенко говорить, що все ж прийняла рішення дознятися в серіалі та принципово не ставати з російськими акторами в одному кадрі. Знаменитість говорить, що вирішила все ж таки взяти учать у зніманнях "Кріпосної", адже на вихід стрічки дуже чекають поляки.

"Я для себе прийняла рішення дознятися в цьому проекті і принципово не ставати в кадр з акторами ворожої країни! І віддати, нарешті, знятий нашими українськими людьми наш проєкт "Кріпосна" на який дуже чекають польські глядачі. Поляки дуже чекають на цей серіал, бо там є також їхні польські актори і 90% українських акторів", - зазначила Денисенко.

Та користувачі все ж не зрозуміли позиції Наталки та розкритикували її за знімання у серіалі:

Чекають поляки чи ні, але те, що ви робите – гидко і принизливо. І це не виправдання!

У вас останні гроші, що не можете відмовитися від знімань? Я впевнена, що поляки все зрозуміють. Якби хотіли і режисер, і склад акторів – знайшли б гідний вихід із ситуації. Я не розумію, як можна так вчиняти? Де гідність? Де супротив?

Тобто вам ок, що ви будете дозніматися в серіалі з російськомовним сценарієм (виправте, якщо щось змінилось) і з, як мінімум, російською акторкою в головній ролі, яка жодного слова від 24 лютого не сказала?

Зазначимо, раніше у проєкті "Як ти?" Денисенко говорила, що збиралася відмовлятися від знімань у "Кріпосній", адже там грають два російських актори, які жодного не слова не сказали про війну в Україні. А от за головну героїню серіалу - Тетяну Ратнікову – Наталка заступилася. За словами акторки, Ратнікова повністю підтримує Україну. Ба більше, Тетяна від 24 лютого перебуває в Києві.

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