Наталка Денисенко повністю оголилися і показала сідниці російським ракетам

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко розбурхала уяву шанувальників новими провокаційними зніманнями.

На сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами з нещодавньої фотосесії, під час якої позувала повністю оголеною. Пікантні місця Наталка прикривала простирадлом. Атмосфери фотосету надали скульптури, в оточенні яких знімалася Денисенко:

"Показую у вікно сідниці російським ракетам. Взагалі під цими фото планувала інший допис, але сьогоднішні обставини змушують зробити лише такий надпис… Вчора зробили такі творчі знімки з моєю Наташею Саніною. Дуже хочеться краси, в будь який час", - прокоментувала фотографії акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Своєю чергою, шанувальники зірки наробили їй компліментів:

Таку дупцю не гріх показати

Дуже ніжно

Ай! Це максимальна естетика. Неймовірно!

Ідеал жіночності: тендітна та сильна одночасно

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко чесно зізналася, що іноді надсилає своєму чоловіку, актору Андрію Федінчику, який зараз служить у ЗСУ, свої світлини еротичного характеру.

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