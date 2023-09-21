Наталка Денисенко повністю оголилися і показала сідниці російським ракетам

Артистка взяла участь у пікантній фотосесії.
Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко розбурхала уяву шанувальників новими провокаційними зніманнями.
На сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами з нещодавньої фотосесії, під час якої позувала повністю оголеною. Пікантні місця Наталка прикривала простирадлом. Атмосфери фотосету надали скульптури, в оточенні яких знімалася Денисенко:
"Показую у вікно сідниці російським ракетам. Взагалі під цими фото планувала інший допис, але сьогоднішні обставини змушують зробити лише такий надпис… Вчора зробили такі творчі знімки з моєю Наташею Саніною. Дуже хочеться краси, в будь який час", - прокоментувала фотографії акторка.
Своєю чергою, шанувальники зірки наробили їй компліментів:
- Таку дупцю не гріх показати
- Дуже ніжно
- Ай! Це максимальна естетика. Неймовірно!
- Ідеал жіночності: тендітна та сильна одночасно
Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко чесно зізналася, що іноді надсилає своєму чоловіку, актору Андрію Федінчику, який зараз служить у ЗСУ, свої світлини еротичного характеру.
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