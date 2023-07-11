Наталка Денисенко пожалілася, що її 5-річний син захворів: "Нам через три дні на море вирушати"

Українська акторка Наталка Денисенко пожалілася, що її 5-річний син Андрійко захворів.

Сумними новинами знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка розповіла, що в Андрійка піднялася висока температура. Наразі знаменитість займається лікуванням сина, адже незабаром вони будуть їхати у відпустку, а до того часу потрібно, аби хлопчина одужав.

"Прилетіла додому – у котика температура 39. А нам через три дні на море вирушати…", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, нещодавно Наталка Денисенко зустрілася з чоловіком. Акторка поїхала на фронт, аби хоча б трішки провести час із Андрієм Федінчиком. Як говорила артистка, їхнє побачення тривало всього декілька годин.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова розповідала про проблеми зі здоров'ям. Знаменитість захворіла, коли перебувала в Лондоні.

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