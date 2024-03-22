Наталка Денисенко пожалілася, що її 6-річний син серйозно захворів

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що її син Андрій від чоловіка-військового, актора Андрія Федінчика захворів.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Зокрема, акторка показала, як її син спить у ліжку та поділилася його симптомами хвороби. Так, 6-річний Андрій вже тривалий час має високу температуру й загалом почувається зле. Внаслідок цього Наталці навіть довелося скасувати участь у низці вистав у різних містах України.

"Захворів мій котик. Тому сьогодні я залишаюся вдома. Температура тримається вже який день. Рівне, Житомир, Бердичів, вибачте, на цих вихідних до вас не завітаю", - розповіла Денисенко.

Син Наталки Денисенко захворів / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До того ж сама знаменитість нещодавно також мала проблеми зі здоров'ям. Так, Наталка опинилася у лікарні під крапельницями з підозрою на грип. За словами акторки, це вже "другий тиждень вірусу" у її родині.

"Вже пішов другий тиждень вірусняку (тепер вже не у мене, у моїх домашніх)", - додала артистка.

Син Наталки Денисенко захворів / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, раніше українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова також скаржилася на самопочуття її дворічного сина. Так, вони неочікувано потрапили до лікарні.

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