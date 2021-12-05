Наталка Денисенко пригадала вечір, коли її п'яний чоловік влаштував бійку на вулиці Києва

Акторка зізналася, що була дуже засмучена і багато плакала.

Український актор Андрій Федінчик влітку цього року потрапив у гучний скандал.

Так, знаменитість влаштував вночі бійку в Подільському районі Києва. На відео, яке з'явилося в Мережі, було видно, як зірка їхав зигзагами на електросамокаті дорогою, а коли водій машини посигналив йому, Федінчик підбіг до чоловіка і накинувся на нього.

Увага! Відео містить нецензурну лексику та сцени жорстокості!

Дружина Андрія, акторка Наталка Денисенко пригадала у програмі "Світське життя" той вечір.

"Так склалося, що ввечері я прийшла зі знімального майданчика і побачила, що йому дуже погано, він багато випив і вирішив піти провітритись. І, звичайно, його заділи люди на дорозі, тому що він напідпитку на самокаті їхав, ну і звичайно він почав кричати, намагався ув'язатися в бійку і це в нього вийшло. Це не те, що він якийсь алкоголік-розбишака, хоча він таки розбишака, але він дуже каявся. Якби це був якийсь дядя Діма з третього під'їзду, який напився і покричав, то ніхто б про це не знав, а так заслужений артист України напився і вчинив бійку, то звісно ж всі про це знають. Та ми публічні люди і ми відповідаємо за це", – поділилася знаменитість.

Денисенко зізналася, що була дуже засмучена і сварилася з коханим через його витівку. Втім, вона зазначила, що потрібно завжди підтримувати одне одного.

"Андрій пішов до психоаналітика, щоб зрозуміти корінь цієї проблеми, тому що в нього бувають такі собі спалахи агресії, на мені це ніяк не відображалося, це більш така пацанська тема. Це дуже довгий процес, всетаки всі наші травми, вони йдуть з дитинства і це не просто так. Звичайно, я була дуже засмучена, я плакала, питала чому він так зробив, ми сварилися через це. Але ми пережили це, тому що у сім'ї хто б там що не натворив, треба триматися одне одного і підтримувати", – додала вона.

Читайте також: