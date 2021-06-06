Наталка Денисенко пригадала, як її 8-річну намагався зґвалтувати педофіл

Акторці вдалося втекти.

Українська акторка Наталка Денисенко приголомшила історією, як її намагався зґвалтувати маніяк.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній зірка серіалу "Кріпосна" розповіла, що неприємний інцидент стався, коли Наталці було 8 років. Тоді дівчинка гралася на дитячому майданчику та побачила, що до неї підійшов підозрілий чоловік.

"Він на мене ще так дивився. Величезний рудий мужик. І я подумала: "Зайду до подружки, щоб ми разом гуляли". І я пішла до під'їзду, він за мною. Я прийшла до подруги і кажу: "Ти вийдеш?". Вона сказала, що ні. Я вийшла, стала спускатися і він мене схопив, затиснув рот і почав тертися. Я звичайно ж відчувала, що у нього там щось. Я розуміла, що це таке, але зі мною батьки не говорили на цю тему – радянське виховання, сексу немає", – розповіла знаменитість.

Денисенко додала, що педофіл почав тягнути її наверх сходами, аби зґвалтувати. Втім, майбутня зірка змогла вирвати руку та почала натискати на дзвінки сусідам. Негідник злякався та ослабив хапку та Наталка втекла.

"Я прибігла додому і розумію, що не можу мамі сказати, не можу їй пояснити: "Мене налякав дядько". Ну і так все минуло", – поділилася акторка.

Тому тепер артистка спілкується зі своїм маленьким сином на теми сексуального виховання. Зокрема, жінка пояснює хлопчику, що ніхто не має права без дозволу торкатися його геніталій.

Нагадаємо, раніше Опра Вінфрі в сльозах вперше розповіла, як у 9-річному віці її зґвалтував двоюрідний брат. Ведуча розповіла про свою дитячу травму.

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