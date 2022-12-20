Наталка Денисенко приголомшила сумою, яку зібрала на ЗСУ у свій день народження

Акторка давала благодійні концерти.
Зірка українського кіно Наталка Денисенко назвала суму, яку вдалося зібрати на потреби ЗСУ.
Нещодавно акторка відсвяткувала свій день народження, але святковий вечір вирішила присвятити добрим справам. На своїй сторінці в Instagram українська акторка поділилася подробицями благодійного концерту.
"201 тисячу 272 гривні зібрали ми разом з вами на мій день народження! Дякую всім і кожному, хто долучився до збору! Дякую всім, хто прийшов на вечір. "Наталка-читалка" - це мій проєкт і моя віддушина, який став для мене сенсом, бо на цих вечорах люди плачуть, сміються, лікують душу і допомагають ЗСУ! Я неймовірна щаслива і горда, що нам разом вдається робити хоч і невеличкі, але вагомі речі задля перемоги", - сказала Денисенко.
Також акторка зазначила, що частина грошей вже була витрачена на придбання спеціального обладнання для військових.
"Сьогодні з зібраних коштів вже оплатили перший "нічник". Весь звіт надаватиму на своїй сторінці", - додала акторка.
Зазначимо, що на початку війни Наталка Денисенко запустила проєкт "Наталка-читалка" та почала давати благодійні концерти, на яких читає вірші.
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