Наталка Денисенко прикрила оголений бюст руками у жіночній фотосесії

Українська акторка Наталка Денисенко розбурхала уяву шанувальників новою пікантною фотосесією.

На сторінці в Instagram зірка розмістила серію знімків, авторкою яких виступила фотографиня Lesya Yasnitska. На фотографіях Наталка позує без спіднього у спокусливій комбінації з топу і сукні, сплетених з макраме. Також фігуру артистки прикрасили намистини.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Бюст Наталка прикриває руками. Фотосесія вийшла доволі жіночною та романтичною. "Про любов та красу", -підписала фото авторка знімань.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Своєю чергою, підписники сторінки Денисенко не приховали свого захвату від побаченого: "українська амазонка", "неймовірно гарна", "яка ж краса", "захоплююсь вами", "різностороння акторка, відчутно з кожного фото".

Нагадаємо, наприкінці лютого Наталка Денисенко ніжно привітала свого чоловіка, актора Андрія Федінчика з 38-річчям. Зараз коханий артистки захищає Україну на фронті у складі ЗСУ.

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