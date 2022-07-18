Наталка Денисенко про російських акторів, які мовчать про війну: "Щоб вони гнили у своїй Росії"

Коли Росія вторглася на територію України та почала обстрілювати українські міста, знаменитість намагалася достукатися до своїх російських колег та донести їм правду.

Та, як виявилося, все це даремно. До слова, Наталка написала в Instagram Соні Прісс, Євгенії Лозі та Максиму Радугіну, але відповіді так і не отримала.

"Мене розривало. Я писала, наївна дурочка: "Ви маєте знати правду, нас бомблять, нас вбивають, ви маєте знати, що це не військові об'єкти... Я писала Соні Прісс, яка в "Кріпосній" грала головну роль, Євгенії Лозі – теж з нею працювала. Максиму Радугіну, з якого Україна зробила зірку, в Росії він нікому не був потрібен... У ньому побачили потенціал, його обожнювали наші глядачі. Він написав "Ні війні" у себе в Instagram, а потім видалив. Мені він навіть не відповів нічого", - розповіла Денисенко Григорію Решетніку у проєкті "Як ти?".

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка зазначила, що сподівається більше нікого в житті російських колег не побачити. Водночас Денисенко каже, що не бажає їх більше бачити в Україні.

"Дуже хочеться, щоб вони ніколи в житті не ступали на нашу землю. Щоб я просто про них забула назавжди. Вони всі приїжджали і говорили, що обожнюють Київ, що у нас гарно, хороші ресторани. С*ки! Щоб вам упоперек горла стало! Я хочу, щоб вони ніколи нікуди не виїхали та гнили у своїй Росії!" - зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко втрапила у скандал. Акторка погодилася зніматися з росіянами в одному серіалі.

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