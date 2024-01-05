Наталка Денисенко різко відреагувала на хейт, що вони з чоловіком-військовим змогли побачитися на Новий рік

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що після її зустрічі з чоловіком-захисником Андрієм Федінчиком на неї вилився хейт.

В сторіз своєї сторінки в Instagram Денисенко показала скріни коментарів, які їй написали юзери. Зокрема люди пишуть, що "хтось майже щомісяця може бачитися з сім'єю, а хлопці зі сходу ільше року без ротацій і відпусток".

Наталка Денисенко відповіла хейтерам / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Своєю чергою, Наталка Денисенко зазначила, що виправдовуватися не буде, оскільки в неї нема на це енергії: "Я не хочу витрачати свою енергію на таких заздрісних коментаторів. Мій чоловік взагалі заслуговує, я вважаю, відпочивати і займатися творчістю, а не те, що зараз відбувається з ним. І це його свідомий вибір. І він захищає ось таких коментаторів. Не хочу казати образливими словами", - відреагувала акторка.

Денисенко наголосила, що те, що вона змогла за стільки часу побачитися з чоловіком на один день, це щасливий випадок:

"Те, що я побачилася зі своїм чоловіком на один день, в неділю! У мене випав щасливий випадок, що він був на навчаннях, що я приїхала. Що в мене з'явилася ця можливість. Я привезла чоловіку костюм, він вдягнув його і сказав: "Боже, як я скучив за звичним життям", - розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко відповіла хейтерам / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також артистка звернулася до хейтерів і закликала їх, попри все, намагатися плекати в собі радість, інакше з таким настроєм і ставленням українців одне до одного цю війну нам не виграти:

"Я хочу сказати всім. Шановні, поки ми будемо жерти одне одного, ми ніколи не переможемо! Треба, попри все, намагатися плекати в собі любов, плекати в собі радість, якісь хороші почуття. Тому що енергія навколо людей просто якась жахлива. Про який тоді мир на нашій землі можна говорити? Коли з людей просто пре гниль", - прокоментувала Денисенко.

Наталка Денисенко відповіла хейтерам / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, що 31 грудня Наталка Денисенко з сином показалася в Одесі. Артистка згодом розповіла, що приїхала сюди, аби побачитися з чоловіком Андрієм Федінчиком, який боронить нашу країну на передовій. У захисника з'явився один вихідний, який він провів разом з родиною.

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