Наталка Денисенко різко відреагувала на хейт в коментарях: "Хочеться послати на*уй"

Акторка не витримала після коментарів про її чоловіка, який служить у ЗСУ.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко втомилася від негативних коментарів та критики на свою адресу у соціальних мережах.

Останньою краплею для акторки стали коментарі про її чоловіка, актора Андрія Фединчика, який зараз служить у лавах ЗСУ. Користувачі звинуватили Наталку у тому, що вона "спокійно живе", поки її коханий на фронті. Знаменитість відреагувала на такі заяви дуже різкою відповіддю.

"Ідіть в ср*ку! Я кожен день дістаю себе з дна! І таких, як ви, хочеться просто послати на*уй!", - написала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторка звернулася до всіх Instagram-критиків у сторіз та попередила, що після подібних коментарів буде просто блокувати тих, хто їх пише. До свого звернення Денисенко додала скріншот переписки з Фединчиком, який тривалий час не виходив на зв'язок після ракетного удару по Краматорську.

"Кожного дня я з усіх сил намагаюся продовжувати жити і читаю таке! Ви навіть не підозрюєте, якою справою займається мій чоловік і як я живу! Ви бачите лише 5% того, що відбувається в моєму житті. І якщо якась тварюка хоч раз напише подібний коментар, я буду посилати і блокувати", - емоційно висловилася Наталка.

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