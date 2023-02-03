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Наталка Денисенко різко відреагувала на хейт в коментарях: "Хочеться послати на*уй"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
673
Час на прочитання
2 хв
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Наталка Денисенко різко відреагувала на хейт в коментарях: "Хочеться послати на*уй"

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка не витримала після коментарів про її чоловіка, який служить у ЗСУ.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко втомилася від негативних коментарів та критики на свою адресу у соціальних мережах. 

Останньою краплею для акторки стали коментарі про її чоловіка, актора Андрія Фединчика, який зараз служить у лавах ЗСУ. Користувачі звинуватили Наталку у тому, що вона "спокійно живе", поки її коханий на фронті. Знаменитість відреагувала на такі заяви дуже різкою відповіддю. 

"Ідіть в ср*ку! Я кожен день дістаю себе з дна! І таких, як ви, хочеться просто послати на*уй!", - написала Наталка. 

© instagram.com/natalka_denisenko
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторка звернулася до всіх Instagram-критиків у сторіз та попередила, що після подібних коментарів буде просто блокувати тих, хто їх пише. До свого звернення Денисенко додала скріншот переписки з Фединчиком, який тривалий час не виходив на зв'язок після ракетного удару по Краматорську. 

"Кожного дня я з усіх сил намагаюся продовжувати жити і читаю таке! Ви навіть не підозрюєте, якою справою займається мій чоловік і як я живу! Ви бачите лише 5% того, що відбувається в моєму житті. І якщо якась тварюка хоч раз напише подібний коментар, я буду посилати і блокувати", - емоційно висловилася Наталка.

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Дата публікації
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