Наталка Денисенко розчулила відео, як зустрілася з чоловіком-військовим на фронті

Українська акторка Наталка Денисенко розчулила відео зі зворушливою зустріччю з чоловіком-військовим, актором Андрієм Федінчиком.

Зокрема, коханий знаменитості від початку повномасштабної війни служить на фронті. Зустрітися з чоловіком Наталці вдається вкрай рідко. Однак в акторки була можливість поїхати до коханого та нарешті побачитися з ним.

Наталка Денисенко поїхала до чоловіка / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Я прокинулася о п'ятій годині ранку і потрапила додому дуже пізно. Майже весь день провела за кермом. Змучена, але дійсно щаслива. Тому що я побачилася з чоловіком, нехай зовсім трішки, але дякую за це", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко з чоловіком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка зазначила, що неабияк була щаслива побачитися з чоловіком. Щоправда, їхнє побачення тривало лише декілька годин.

"Проїхати сотні кілометрів туди-назад, щоб потрапити на побачення з чоловіком на декілька годин", - розповіла акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталка Карпа показала сімейні кадри з чоловіком-військовим. Євген Терехов провів у родинному колі день народження.

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