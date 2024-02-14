Наталка Денисенко розчулила, як чоловік привітав її з фронту з Днем святого Валентина

Зірка показала, як чоловік її потішив у День закоханих.

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася з шанувальниками, як її чоловік-військовий Андрій Федінчик привітав з Днем святого Валентина.

У сторіз своєї сторінки в Instagram зірка серіалу “Кріпосна” розмістила короткий ролик, у якому показала, як коханий з фронту зумів потішити свою обраницю.

У відео Денисенко похизувалася гарним величезним букетом з троянд і зворушливою валентинкою: “Моїй коханій дружині!”.

Схоже, що презент від чоловіка Наталка отримала з самого ранку. Адже відео артистка записала просто у спальні, сидячи на ліжку і при цьому постала без макіяжу і заспана:

“Дякую, мій коханий! Як я сумую!” - підписала ролик Денисенко.

Наталка Денисенко похизувалася подарунком від чоловіка-військового до Дня закоханих

Нагадаємо, днями Наталка Денисенко поділилася подробицями особистого життя. Зокрема, акторка зізналася, як вони з чоловіком-захисником Андрієм Федінчиком підтримують пристрасть на відстані. Денисенко чесно розповіла, що вони з коханим практикували віртуальний секс. "У нас був період сексу онлайн та всіх цих еротичних переписок", - ділилася Денисенко. За словами акторки, коли чоловік буває вдома, вона навіть скасовує роботу, аби якомога більше часу побути поруч з коханим.

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