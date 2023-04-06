Наталка Денисенко розчулила зустріччю з чоловіком-військовим після тривалої розлуки

Андрія Федінчика відпустили з фронту до сім'ї.

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася з прихильниками радісною новиною. Чоловіка знаменитості – актора Андрія Федінчика – відпустили з фронту побути з сім'єю.

У своєму Instagram Наталка розповіла, що була неймовірно рада, адже не бачила коханого від грудня минулого року. Тож, акторка разом з сином Андрійком поїхала зустрічати чоловіка на вокзалі. 5-річний хлопчик був щасливий, коли нарешті зустрівся з татком.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Ця історія почалась з вокзалу і нашої довгоочікуваної зустрічі. Андрійко так чекав, був такий радий! Це щастя", - поділилася знаменитість.

Андрій Федінчик із сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Акторка також опублікувала у фотоблогу серію сімейних світлин, які вони вже встигли зробити вдома.

"Нарешті разом! Довгоочікувана зустріч", - додала акторка.

Наталка Денисенко з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно у Мережі поширилися чутки, що нібито Наталка Денисенко вдруге вагітна. Знаменитість емоційно відповіла на ці плітки.

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