Наталка Денисенко розкрила приголомшливу вартість свого нового елітного авто: "Два роки відкладала"

Українська акторка Наталка Денисенко вперше прокоментувала купівлю нового елітного авто і розсекретила його вартість.

У середині січня артистка розкрила, що стала власницею Mercedes-Benz. У проєкті "Ранок у великому місті" знаменитість зізналась, що давно мріяла їздити за кермом відповідної автівки. Ба більше, Наталці вже навіть радили купити нову машину та позбутися старої. Однак акторка не наважувалася. Знаменитість була переконана, що не час витрачати такі шалені гроші, коли в країни триває війна. Однак згодом артистка змінила свою думку.

Наталка Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Взагалі, це була моя мрія, і я дуже багато працювала цей рік. Моя продюсерка каже: "Наталко, ну це вже соромно, що ти їздиш на такій старій машині. Ну тобі вже треба статус якийсь показати свій". А дійсно, я собі цього не дозволяю, тому що війна, це не на часі, це може когось тригерити. Але потім я подумала, якщо так думати, то життя минає", - поділилася акторка.

Врешті, Наталка Денисенко таки придбала омріяний Mercedes-Benz. Вартість автівки становить близько 60 тисяч доларів. Знаменитість говорить, що останнім часом плідно працювала і за два роки змогла відкласти необхідну суму.

"Ні, я думаю, що більше (ніж рік збирала кошти – прим. ред.). Десь два роки я відкладала", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко купила машину / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно чоловік Наталки Денисенко переніс складну операцію на хребті. Артистка вже розповідала, в якому зараз стані Андрій Федінчик та де він перебуває.

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