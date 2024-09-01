Наталка Денисенко розкрила свою вагу й зізналася, як зіркова кума Ксенія Мішина підтримує її

Акторка також зізналася, як чоловік-воїн на відстані піклується про неї.

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про власну реакцію на хейт її фігури у Мережі.

Так, знаменитість часто хизується своїми досконалими формами у фотоблогу. І водночас у коментарях завжди отримує хвилю негативу в бік своєї фігури. За словами Наталки, це її не зачіпає, бо вона в першу чергу піклується не про думку юзерів, а про внутрішні відчуття. Також зірка розкрила, що зараз вона важить близько 45 кг.

Ба більше, Денисенко пригадала, як одного разу її підтримала зіркова кума, акторка Ксенія Мішина. Колега написала Наталці, щоб вона не переймалася й навпаки зробила комплімент її фігурі.

"Мені стали писати: жах, анорексія… Мені одразу написала моя кума Ксенія Мішина. У неї теж була така ситуація, коли вона привела свою фігуру до своєї легкої ідеальної форми. І вона каже: "Наталко, це нормально. Люди просто заздрять". Насправді я завжди була худа. Моя максимальна вага – 49 кг. І я думаю, що я важу 44-45 кіло. Я все ж іду за відчуттями", - розповіла Наталка у програмі "Ближче до зірок".

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До того ж щедрим на компліменти й похвалу є чоловік Денисенко, актор Андрій Федінчик. Як розповідає акторка, навіть на фронті він знаходить час втішити її й підтримати.

"Коли чоловік навіть на відстані він мене завжди підтримує. Коли виходить якийсь трейлер або я допис напишу, він напише коментар або в особисті повідомлення, що я молодець, красуня чи найкраща", - зазначила акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталка Карпа зізналася, як схудла на 12 кілограмів за три місяці.

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