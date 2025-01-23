Наталка Денисенко розкрила, в якому стані чоловік-військовий після серйозної операції і де він зараз

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як її чоловік-військовий Андрій Федінчик почувається після серйозної операції та де він зараз перебуває.

Ще в грудні коханий артистки переніс хірургічне втручання. До слова, Федінчику розширили отвір між хребцями, а також встановили титанові пластини в хребет. У проєкті "ЖВЛ представляє" Наталка Денисенко розповіла, що операція минула успішно. Наразі чоловік артистки перебуває на реабілітації, яка минає в Києві. Знаменитість сподівається, що її коханий швидко одужає і все буде чудово. Тим часом вона з сином робитиме все можливе, аби Андрію Федічнику якомога швидше стало ліпше.

"Операція минула дуже успішно. Усе минуло прекрасно. Наразі триває період реабілітації, і я сподіваюся, що він пройде швидко і добре. Всі намагаємося допомагати так, щоб це було найшвидше і найлегше", - поділилася акторка.

Андрій Федінчик після операції / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Операція Андрія Федінчика на хребті – що відомо

Наприкінці грудня Наталка Денисенко повідомила, що її чоловікові зробили складну операцію в одній із приватних клінік Ужгорода. Тривалий час артистка не говорила, чому Андрію Федінчику знадобилося хірургічне втручання. Згодом Наталка Денисенко таки розповіла, що чоловікові здійснили форамінотомію, тобто розширили отвір між хребцями. Це дозволило зняти тиск на спинний мозок і нерви. Також Андрію Федічнику встановили титанові пластини в хребет. Більше подробиць ані акторка, ані її чоловік не розкривали.

Андрій Федінчик після операції / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко похизувалася, що купила нове авто. Знаменитість стала власницею Mercedes.

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