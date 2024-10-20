Наталка Денисенко розкритикувала зрадницю Галину Безрук, яка втекла до РФ під час війни

Українська акторка Наталка Денисенко прокоментувала своє ставлення до тих, хто зрадив Україну під час війни й спокійно живе та працює в РФ.

Зокрема, висловилася про свою колегу зірку серіалів "Слуга народу" та "Останній москаль" Галину Безрук, яка переїхала до держави-терористки під час повномасштабного вторгнення. Наталка стверджує, що більше не буде зніматися з нею в одному кіно чи серіалі, бо Безрук свідомо стала на бік Росії. Водночас Денисенко припустила, що таке зрадницьке рішення українка прийняла через страх за родину та заробітки на чужині.

Галина Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

"Галя Безрук, яка вибрала залишитися в Росії з дитиною, будувати свою кар'єру там, то з нею я не готова працювати. Навіть якщо після закінчення війни вона скаже: "Моя рідна Україно, я тебе люблю". Ні, бо це була свідома позиція вибрати РФ. Це нормально, це її вибір. Я теж якоюсь мірою її розумію, чому вона так зробила. Ми завжди робимо вибір або з любові, або зі страху. Вона зробила вибір зі страху. Бо вона боялася, що тут її нічого не чекає, зі страху за свою дитину, свою сім'ю, карʼєру вона живе там. Але це не та людина, з якою мені по дорозі", - запевнила Денисенко в інтерв'ю "Українській правді".

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко висловилася про свої знімання у серіалах з росіянами та з якою пропозицією вони зверталися до неї під час війни.

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